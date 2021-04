Fisascat-Cisl | manca buon senso su sanificazioni autobus

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “Dietro ai bus ‘vuoti’ che attraversano Roma, si cela purtroppo un altro vuoto: quello dellata applicazione di logiche organizzative die condivise responsabilmente.” “Da una parte, infatti, si mobilitano giustamente i bus privati ad ampliamento dei mezzi pubblici, senza tuttavia renderli riconoscibili con una ‘livrea’, dall’altra non si fa nulla per garantire, in un momento straordinario, un servizio di igienizzazione straordinario dei mezzi esistenti, siano essi su gomma o su ferro”. E’quanto si legge in una nota del Segretario Generale delladi Roma Capitale e Rieti, Stefano Diociaiuti, in cui si aggiunge che “in un momento in cui si e’ attestato che il virus viaggia sui mezzi pubblici, si parla ancora, purtroppo, di riduzione dei parametri orari, ad esempio per ...