Ex Embraco | l’odissea dei lavoratori | si cerca soluzione

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Braccio di ferro tra i curatori fallimentari dell’exda una parte , istituzioni e sindacati dall’altra. Nell’incontro, convocato dall’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, la curatela, infatti, ha ribadito che la cassa integrazione per Covid non può essere utilizzata per i 400dell’exdal momento che l’attività è cessata, contrariamente a quanto sostenuto dalla direzione generale del Ministero del Lavoro al tavolo convocato dal MiSE venerdì scorso. Davanti alla sede dell’assessorato, in via Magenta, hanno manifestato i. Da oggi, infatti, termina la procedura e possono scattare i 400 licenziamenti. Pochi giorni fa i Sindacati avevano chiesto “al curatore fallimentare didi interrompere immediatamente la procedura di licenziamenti, di ...