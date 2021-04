Divieto di consumo al banco in zona gialla | Confesercenti in rivolta

(Di lunedì 26 aprile 2021)Campania protesta con durezza contro la decisione del Governo di vietare la somministrazione alnegli esercizi pubblici anche in regioni - come la Campania - in. In ...

DanAbno84717548 : RT @FelipeKarmelo: Il divieto di consumo al bancone è una infamata rara. Spero che il responsabile, che tutti conoscono, riceva cappuccini… - CuoreEconomico : Fipe-Confcommercio: “Caos e beffa sul divieto di consumo al banco” | cuoreeconomico @fipeconf - ESG89_Group : Fipe-Confcommercio: “Caos e beffa sul divieto di consumo al banco” | cuoreeconomico @fipeconf - Cavalierenero64 : RT @FelipeKarmelo: Il divieto di consumo al bancone è una infamata rara. Spero che il responsabile, che tutti conoscono, riceva cappuccini… - TgVerona : Riaperture, ristoratori all'attacco: caos e beffa su divieto del consumo al banco -

E' inconcepibile vietare ilal banco anche in zona gialla, non è possibile autorizzare la ...Campania Vincenzo Schiavo sottolinea anche un altro effetto devastante di questo ulteriore: "...... anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con ilperò di ... sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, conal ...Confesercenti Campania protesta con durezza contro la decisione del Governo di vietare la somministrazione al banco negli esercizi pubblici anche in regioni – come la Campania – in zona gialla. In lin ...L'Italia riapre e prova a ripartire. Per finta, ma riapre. La maggior parte delle Regioni torna da oggi zona gialla, riaprono musei, cinema e ...