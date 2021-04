Denis Verdini e Tiziano Renzi chiederanno il rito abbreviato nel procedimento nato da uno dei filoni della maxinchiesta Consip

(Di lunedì 26 aprile 2021)di essere giudicati con ilnelda uno deisul caso. Insieme all’ex parlamentare e al padre del leader di Italia Viva sono imputate altre 9 persone, tra cui l’imprenditore Alfredo Romeo e l’ex parlamentare Italo Bocchino. La richiesta dialternativo, che consente in caso di condanna lo sconto di un terzopena, è stata annunciata anche da altri tre imputati. Nei confronti dil’accusa è di traffico di influenze illecite e turbativa d’asta, mentre a...

Tiziano Renzi (in foto) , padre di Matteo , l'ex premier, e l'ex senatorechiederanno di essere giudicati in abbreviato nel procedimento nato da uno dei filoni della maxinchiesta Consip. Nel procedimento, che il gup ha aggiornato al prossimo 21 giugno, sono ...L'ex parlamentaree Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo, chiederanno di essere giudicati con il rito abbreviato nel procedimento nato da uno dei filoni della maxi inchiesta della ...Nel procedimento si è costituito parte civile l'ex ad Luigi Marroni. Altri tre imputati hanno chiesto il rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena ...Per Renzi senior le accuse sono traffico di influenze illecite e turbativa d'asta, quest'ultima attribuita anche a Verdini insieme alla concussione ...