Decreto Sostegni, la locomotiva degli aiuti macina chilometri: le cifre (Di lunedì 26 aprile 2021) Partiti altri 372 mila bonifici per le partite Iva aventi diritto ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Il comunicato stampa del 24 aprile 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che sono in arrivo altri 372 mila bonifici per le partite Iva che hanno diritto ai contributi a fondo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 aprile 2021) Partiti altri 372 mila bonifici per le partite Iva aventi diritto ai contributi a fondo perduto delIl comunicato stampa del 24 aprile 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che sono in arrivo altri 372 mila bonifici per le partite Iva che hanno diritto ai contributi a fondo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

caritas_milano : La Pandemia sta decimando il ceto medio La casa è un bene essenziale che va tutelato consentendo la rinegoziazione… - ForzaGiorgia2 : RT @GiorgiaMeloni: FDI aveva chiesto, con emendamenti all’ultimo decreto sostegni, di azzerare debiti e tasse per le attività che non hanno… - GiusEvangelista : RT @MinLavoro: #DecretoSostegni L'@INPS_it fornisce chiarimenti sulle tutele in favore dei #LavoratoriFragili ?? - LanzoIgor : RT @cgilpiemonte: Decreto Sostegni: il Vademecum a cura del Dipartimento Mercato del Lavoro Cgil Piemonte e di Inca Cgil Piemonte https://t… - paolorossi123 : Bonus Centri Storici 13/01 in lavoraz Decreto Sostegni 31/03 in lavoraz Il cervellone sta lavorando Cit Agenzia Dir… -