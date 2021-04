Covid Fvg | oggi 100 contagi | dati 26 aprile | bollettino

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 100 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 26. Si registrano altri 7 morti. Da ieri sono stati processati 1.852 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,48%. Sono inoltre 1.181 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 17 casi (1,44%). I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti sono 286. I decessi complessivamente ammontano a 3.671, con la seguente suddivisione territoriale: 779 a Trieste, 1.951 a Udine, 660 a Pordenone e 281 a Gorizia. I totalmente guariti sono 87.295, i clinicamente guariti 5.306, mentre le persone in isolamento scendono a 7.942. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.537 persone con la ...

