Cosa succederà quando a garantire il Pnrr non ci sarà più Draghi? (Di lunedì 26 aprile 2021) La vera preoccupazione non sta tanto nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà alla Camera e domani al Senato. Si tratta di un piano monumentale da 191,5 miliardi europei e una trentina di fondo complementare in deficit (e come, altrimenti?) messo sul piatto per infilare anche quello che non è entrato nel programma principale. Sul quale ovviamente alcune categorie o certi settori hanno qualCosa da ridire, perché tutto si può sempre fare meglio, ma che se davvero andasse in porto al 100% cambierebbe volto al paese. Al netto delle insoddisfazioni di questo o quell’ambito. La questione reale, sul cui l’ultimo miglio il piano ha rischiato infatti di arenarsi, è politica: chi garantirà che quei soldi vengano come si dice “messi a terra” nel modo giusto, accompagnati ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) La vera preoccupazione non sta tanto nel, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che oggi il presidente del Consiglio Marioillustrerà alla Camera e domani al Senato. Si tratta di un piano monumentale da 191,5 miliardi europei e una trentina di fondo complementare in deficit (e come, altrimenti?) messo sul piatto per infilare anche quello che non è entrato nel programma principale. Sul quale ovviamente alcune categorie o certi settori hanno qualda ridire, perché tutto si può sempre fare meglio, ma che se davvero andasse in porto al 100% cambierebbe volto al paese. Al netto delle insoddisfazioni di questo o quell’ambito. La questione reale, sul cui l’ultimo miglio il piano ha rischiato infatti di arenarsi, è politica: chi garantirà che quei soldi vengano come si dice “messi a terra” nel modo giusto, accompagnati ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @juveandmore: QUESTIONE ALLENATORE. Sappiamo tutti cosa succederà in caso di mancata qualificazione in Champions, i costi andranno notev… - juveandmore : QUESTIONE ALLENATORE. Sappiamo tutti cosa succederà in caso di mancata qualificazione in Champions, i costi andrann… - mirella2spa : RT @MorganilRamingo: ...ecco cosa succederà in un prossimo futuro.. ?? - silviastrips : RT @antoniomaresca: - thedatappeal : RT @antoniomaresca: -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succederà Real Madrid, Zidane: 'Chelsea difficile. Non temo arbitri dopo caos Superlega' Sostegno a Perez? Il presidente sa cosa ho nel cuore, ma non è il momento di parlarne". PERSONALE - ... "Il mio quasi esonero dopo la gara con lo Shakhatar? Nel calcio succede e succederà sempre. Ripeto,...

Bravia Core, tutto quello che c'è da sapere sul servizio di streaming ad alta qualità di Sony L'accesso allo streaming illimitato è al momento gratuito per uno o due anni a seconda del modello di televisore acquistato e non è ancora stato deciso cosa succederà al termine del periodo, se ci ...

Cosa succederà nel post quota 100 « LMF Lamiafinanza lamiafinanza Sostegno a Perez? Il presidente saho nel cuore, ma non è il momento di parlarne". PERSONALE - ... "Il mio quasi esonero dopo la gara con lo Shakhatar? Nel calcio succede esempre. Ripeto,...L'accesso allo streaming illimitato è al momento gratuito per uno o due anni a seconda del modello di televisore acquistato e non è ancora stato decisoal termine del periodo, se ci ...