Christian Carlassare | vescovo della diocesi di Rumbek | in Sud Sudan | è stato ferito alle gambe in un agguato a colpi d’arma da fuoco

fattoquotidiano : Agguato in Sud Sudan: ferito il missionario e vescovo italiano Christian Carlassare - giusmo1 : Sud Sudan:agguato a missionario e vescovo italiano Christian Carlassare, ferito - bendellavedova : Esprimo grande dolore per la barbara uccisione in Perù di Nadia De Munari e calorosa vicinanza a Don Christian Carl… - roberto_ave : RT @acs_italia: Padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek (Sud Sudan), ieri notte è stato f… - Stefani47755010 : RT @FocusonafricaIt: #SudSudan, gambizzato padre #ChristianCarlassare, vescovo di Rumbek. Sofferente ma fuori pericolo. Fermati i responsab… -

ROME, APR 26 - An Italian missionary bishop, the youngest - ever Italian bishop, was hurt in an ambush in South Sudan on Monday. Rumbek Bishop - elect and Combonian missionary, 43, is in hospital in a stable condition after being wounded by two armed men, the Aiuto alla Chiesa che Soffre (Help for the Suffering Church, ACS) pontifical foundation said. ...VICENZA - Attentato nella notte al vescovo eletto della diocesi di Rumbek nel Sud Sudan,, che è rimasto ferito. Il missionario comboniano originario di Schio (Vicenza) è stato trasportato all'ospedale di Juba ed è fuori pericolo, come spiega l'Agenzia Fides citando ...Padre Christian Carlassare, comboniano, viene dalla stessa cittadina veneta, ai piedi del Pasubio, da cui era partita la missionaria laica Nadia De Munari, misteriosamente assassinata in Perù tre gior ...Dopo la notizia dell'agguato nei confronti del nostro connazionale padre Christian Carlassare, il vescovo di Padova, monsignor Cipolla, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...