Borse asiatiche positive nonostante il dilagare della pandemia in India (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l’indice di Shenzhen, che ha perso lo 0,28%. In lieve ribasso Hong Kong (-0,3%); in frazionale progresso Seul (+0,63%). In denaro Mumbai (+1,4%); senza direzione Sydney (-0,07%). Le Borse asiatiche sono positive nonostante l’ondata di contagi che ha messo in ginocchio l’India non accenni a placarsi. Domenica sono stati registrati 349.691 nuovi contagi, portando il totale a 16,96 milioni. I morti in un solo giorno sono stati 2.767, il numero più alto finora. Sostanziale invarianza per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l’indice di Shenzhen, che ha perso lo 0,28%. In lieve ribasso Hong Kong (-0,3%); in frazionale progresso Seul (+0,63%). In denaro Mumbai (+1,4%); senza direzione Sydney (-0,07%). Lesonol’ondata di contagi che ha messo in ginocchio l’non accenni a placarsi. Domenica sono stati registrati 349.691 nuovi contagi, portando il totale a 16,96 milioni. I morti in un solo giorno sono stati 2.767, il numero più alto finora. Sostanziale invarianza per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro nei confrontidivisa cinese, ...

Advertising

Kuspide_SCF : Tendenzialmente positive stamattina le borse asiatiche, tranne quelle cinesi, in leggero arretramento. Sale anche g… - AdviseOnly : #Borse incerte in una settimana vissuta tra le preoccupazioni per la crescita dei contagi da #Covid in #Asia e la t… - AdviseOnly : #Borse incerte in una settimana vissuta tra le preoccupazioni per la crescita dei contagi da #Covid in #Asia e la t… - Kuspide_SCF : Borse asiatiche in rialzo, tranne il Giappone. Il bilancio settimanale è positivo solo per la Cina (V. ultima col.… - AltoGain : Borse asiatiche negative con la paura di nuovi contagi legate al Covid 19. Inutile dire che le dichiarazioni di Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse asiatiche positive nonostante il dilagare della pandemia in India Le Borse asiatiche sono positive nonostante l' ondata di contagi che ha messo in ginocchio l' India non accenni a placarsi. Domenica sono stati registrati 349.691 nuovi contagi, portando il totale a ...

Borse asiatiche contrastate. Borsa di Tokyo in rosso Le Borse asiatiche chiudono contrastate, dopo la performance negativa di Wall Street , che ha scontato tematiche interne come la tassazione maggiorata sui capital gain. Per contro, la politica ...

Borse asiatiche positive nonostante il dilagare della pandemia in India Borsa Italiana Borse asiatiche positive nonostante il dilagare della pandemia in India (Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'indice di Shenzhen, che ha perso lo 0,28%. In ...

La chiusura di aprile sui mercati azionari a Wall Street indicherà la direzione per i prossimi mesi Time frame mensile Come fare per capire in anticipo cosa accadrà alla chiusura mensile? La chiusura di aprile sui mercati azionari a Wall Street indicherà la direzione per i prossimi mesi: Le indicazi ...

Lesono positive nonostante l' ondata di contagi che ha messo in ginocchio l' India non accenni a placarsi. Domenica sono stati registrati 349.691 nuovi contagi, portando il totale a ...Lechiudono contrastate, dopo la performance negativa di Wall Street , che ha scontato tematiche interne come la tassazione maggiorata sui capital gain. Per contro, la politica ...(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l'indice di Shenzhen, che ha perso lo 0,28%. In ...Time frame mensile Come fare per capire in anticipo cosa accadrà alla chiusura mensile? La chiusura di aprile sui mercati azionari a Wall Street indicherà la direzione per i prossimi mesi: Le indicazi ...