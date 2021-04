Blitz dei Nas nei supermercati | “Trovate tracce di Covid su carrelli | tasti delle bilance e Pos”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 aprile 2021) Controlli dei Nas neidisu Pos e suidei Nas neidi tutta Italia per valutare il rispettoprocedure di sanificazione anti-: durante i controlli i carabinieri hanno trovatodel virus sui, sui Pos e sui. Su 981 esercizi ispezionati, in 173 negozi (pari al 18% dei locali posti a controllo) sono state riscontrateirregolarità. In particolare, in 39 casi i Nas hanno rilevato la mancata esecuzioneoperazioni di pulizia e sanificazione dei locali eattrezzature ad uso comune, l’omessa indicazione ...