AstraZeneca, la Commissione Ue: avviata l’azione legale per i ritardi sulle consegne dei vaccini (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha confermato l’avvio di un’azione legale a nome dei 27 Stati membri nei confronti di AstraZeneca per i ritardi nella consegna dei vaccini anti Covid. Lo ha confermato una portavoce della Commissione Ue che ha aggiunto che l’azione legale è partita venerdì scorso. “Il motivo è che i termini del contratto, o alcuni termini del contratto, non sono stati rispettati e la società non è stata in grado di elaborare una strategia affidabile per garantire la consegna tempestiva delle dosi – ha spiegato Stefan De Keersmaeker – vogliamo assicurarci che ci sia una rapida consegna di un numero sufficiente di dosi a cui i cittadini europei hanno diritto e che sono state promesse sulla base del contratto”. In base a quanto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha confermato l’avvio di un’azionea nome dei 27 Stati membri nei confronti diper inella consegna deianti Covid. Lo ha confermato una portavoce dellaUe che ha aggiunto cheè partita venerdì scorso. “Il motivo è che i termini del contratto, o alcuni termini del contratto, non sono stati rispettati e la società non è stata in grado di elaborare una strategia affidabile per garantire la consegna tempestiva delle dosi – ha spiegato Stefan De Keersmaeker – vogliamo assicurarci che ci sia una rapida consegna di un numero sufficiente di dosi a cui i cittadini europei hanno diritto e che sono state promesse sulla base del contratto”. In base a quanto ...

