Amici 20 | Rudy Zerbi va all’attacco | un’altra sfida atipica per i cantanti

IL DAYTIME DI Amici 20 SU ITALIA 1 Nella puntata del daytime di Amici 20, andata in onda il 26 Aprile su Italia 1, il coach Rudy Zerbi lancia un nuovo guanto di sfida molto difficile. UNA sfida PER TANCREDI La semifinale si avvicina e settimana dopo settimana, la difficoltà delle sfide è sempre più alta. La coach Anna Pettinelli, lancia una nuova sfida per questa nuova settimana che va verso la settima puntata del serale. Vuole sfidare il suo unico cantante, Aka7even, contro l'unico cantante rimasto ad Arisa, Tancredi. I due dovranno esibirsi cantando a cappella, senza base strumentale né barre personali. La canzone che dovranno cantare è "Hallelujah" di Leonard Cohen. Tancredi è molto in crisi per questa esibizione, dato che la sua arte si concentra ...

