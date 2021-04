“Alla ricerca dei dispersi in guerra” il saggio di Vincenzo Di Michele (Di lunedì 26 aprile 2021) Il saggio storico “Alla ricerca dei dispersi in guerra” di Vincenzo Di Michele riporta gli struggenti racconti dei famigliari dei caduti nel secondo conflitto mondiale, dal fronte greco a El Alamein fino Alla Russia; testimonianze importanti per ricordare chi si è sacrificato per il bene del popolo italiano, ma anche per rammentare il dolore di tutti coloro che attesero invano il ritorno dei propri cari. Attraverso fotografie, reperti, carte geografiche e lettere, e con la solita delicatezza e rispetto che contraddistinguono tutte le sue opere, Vincenzo Di Michele ci parla di quelle “lacrime di guerra che nessuno poteva asciugare”: non solo le lacrime dei soldati che hanno patito le pene più atroci ma ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilstorico “deiin” diDiriporta gli struggenti racconti dei famigliari dei caduti nel secondo conflitto mondiale, dal fronte greco a El Alamein finoRussia; testimonianze importanti per ricordare chi si è sacrificato per il bene del popolo italiano, ma anche per rammentare il dolore di tutti coloro che attesero invano il ritorno dei propri cari. Attraverso fotografie, reperti, carte geografiche e lettere, e con la solita delicatezza e rispetto che contraddistinguono tutte le sue opere,Dici parla di quelle “lacrime diche nessuno poteva asciugare”: non solo le lacrime dei soldati che hanno patito le pene più atroci ma ...

