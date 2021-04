Alfonso Signorini contro Tommaso Zorzi dopo il GF Vip si doveva fermare (Di lunedì 26 aprile 2021) Alfonso Signorini ha rilasciato unì intervista al sito de “Il Fratto Quotidiano”, all’interno della quale ha parlato anche di Tommaso Zorzi. Durante l’intervista ha raccontato dettagli sulla sua vita, su alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip e molto altro. Quando parla di Tommaso Zorzi dice, subito dopo la fine del dice reality, si è Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 aprile 2021)ha rilasciato unì intervista al sito de “Il Fratto Quotidiano”, all’interno della quale ha parlato anche di. Durante l’intervista ha raccontato dettagli sulla sua vita, su alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip e molto altro. Quando parla didice, subitola fine del dice reality, si è

Advertising

IlContiAndrea : #Signorini “Zorzi lo preferivo nella Casa del #GFVip. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo 6… - fegato82 : RT @jerryscottismo: Ricapitolando, questo 26 aprile: Ore 9:00 - è fatta per Sarri Ore 13:00 - Galopeira e Allegri davanti una mozzarella… - LaVi24865063 : RT @jerryscottismo: Ricapitolando, questo 26 aprile: Ore 9:00 - è fatta per Sarri Ore 13:00 - Galopeira e Allegri davanti una mozzarella… - alevescini00 : RT @jerryscottismo: Ricapitolando, questo 26 aprile: Ore 9:00 - è fatta per Sarri Ore 13:00 - Galopeira e Allegri davanti una mozzarella… - crazylo91591062 : RT @IlContiAndrea: #Signorini “Zorzi lo preferivo nella Casa del #GFVip. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo 6 mesi… -