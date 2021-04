AIC | Calcagno | “Vaccinare giocatori che parteciperanno agli Europei Superlega? Commessi errori grossolani”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Parola a Umberto.Dal naufragio della, alla nuova Champions League, ai prossimi: sono diversi i temi trattati dal presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto, intervenuto ai microfoni di "Radio anch'io Sport" per soffermarsi su alcuni dei temi più calci del mondo del calcio, a pochi giorni dal terremoto creato dalla Super League."Il mancato coinvolgimento degli attori principali nel progetto, apparentemente naufragato, dellaè stato un errore grossolano. Le tempistiche sono state sbate ma si devono comunque analizzare le storture di un sistema che hanno portato a questo progetto che sembra ormai tramontato. C'e' stato un cortocircuito nelle modalita' in cui sono state fatte le cose, non sono però un appassionato delle ...

Il presidente dell'Associazione calciatori, Umberto Calcagno ha dichiarato a Radio Rai: 'Spero che i calciatori che parteciperanno agli Europei siano vaccinati e che tutti lo siano per la nuova stagione, così che si possa lavorare in sicurezza'. Si parla ancora di SuperLega dopo una settimana. In molti si sono espressi riguardo la nuova competizione europea, anche Umberto Calcagno. Il presidente dell'Associazione Italia Calciatori.