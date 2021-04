Ad Acerra un uomo uccide sua sorella e poi chiama la polizia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le ultime notizie arrivano daanche se al momento si sa ben poco di quanto successo questa mattina. Unhato le forze dell’ordine per denunciare la morte di sua. Al telefono ha detto di aver ammazzato la donna. L’assassino ha quindito la, al 113 chiedendo agli agenti di raggiungerlo sul luogo del delitto, ammettendo di aver compiuto l’omicidio. È accaduto oggi ad, popoloso centro dell’hinterland a Nord di Napoli, in un appartamento di via Rossellini. L’assassino è un, ha ucciso la parente e poi ha avvertito gli agenti che quando sono arrivati in zona hanno trovato però la porta sbarrata nonostante fosse stato lui stesso a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I poliziotti hanno dunque ...

E' successo questa mattina a Brusciano poco dopo le 11, un uomo ha chiamato la polizia: "Venite, ho ucciso mia sorella". Gli agenti del commissariato di Acerra, giunti sul posto a via Rossellini, ...Le ultime notizie arrivano da Acerra anche se al momento si sa ben poco di quanto successo questa mattina. Un uomo ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare la morte di sua sorella. Al telefono ...