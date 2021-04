Wanda Nara secca sui social: “Non tornerei mai con un ex. Sull’adozione…” (Di domenica 25 aprile 2021) La moglie di Mauro Icardi si è concessa ai follower rispondendo alle curiosità più strane, ma anche a quelle più intime. Wanda ha espresso una posizione molto chiara rispetto alle minestre amorose riscaldate... Leggi su golssip (Di domenica 25 aprile 2021) La moglie di Mauro Icardi si è concessa ai follower rispondendo alle curiosità più strane, ma anche a quelle più intime.ha espresso una posizione molto chiara rispetto alle minestre amorose riscaldate...

Advertising

WazzaFit : @meth_deni @romagnaFCI Da Icardi. Da Wanda Nara. Ha lavorato in un ambiente distrutto da Icardi. Ha lavorato senza… - mizzica_ : @wandaicardi27 chissà se ?? troverò mai una notifica 1? con il segui della #sunny ?? e #lovely ??… - gianpy_83 : @riri_rudeboy Questa è Wanda Nara?? Non mi sembra lei dagli occhi - zazoomblog : Icardi Juventus il dopo CR7? Contatti avviati tra Paratici e Wanda Nara - #Icardi #Juventus #Contatti #avviati - claudio01088201 : RT @dea_channel: seduta di massaggi per la divina Wanda Nara ???????????? -