Vela, Mattia Camboni risale in seconda posizione ai Mondiali RS:X. Maggetti allunga nella sfida per Tokyo (Di domenica 25 aprile 2021) Si è appena chiusa la terza giornata dei Mondiali 2021 della classe olimpica RS:X di scena a Cadice, in realtà è stata la seconda di regate visto che all'esordio il troppo vento non ha consentito agli atleti di scendere in acqua. Italia assoluta protagonista grazie a uno sfavillante Mattia Camboni. L'azzurro (2-4-6 oggi) è risalito fino al secondo posto nella classifica generale con 19 punti. Al momento in testa il neerlandese Kiran Badloe autore di una giornata pressoché perfetta (3-1-2 oggi) che gli consentono di salire in vetta con 10 punti. Appaiato al nostro Camboni l'israeliano Yoav Cohen che in questa seconda giornata ha raccolto un 1° e due 3° posto che sommati ai risultati di ieri portano il totale proprio a 19 punti. Molto male gli altri italiani in gara: ...

