Udinese | Deulofeu verso l’addio | c’è il Villarreal Il prezzo

Gerard Deulofeu potrebbe fare ritorno in Spagna al termine della stagione: c'è il Villarreal sull'attaccante dell'Udinese. Gerard Deulofeu, attualmente ai box per infortunio, potrebbe lasciare l'Udinese al termine della stagione. C'è il Villarreal sull'attaccante spagnolo. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mediterrano, Deulofeu è valutato 10 milioni di euro dalla società friulana.

Cice_Bea : RT @MattiaPertoldi: Salvi, come da pronostico. Adesso ditemi come possiamo attaccare Gotti oggi. Dai su... 40 punti con un attacco che tra… - MattiaPertoldi : Salvi, come da pronostico. Adesso ditemi come possiamo attaccare Gotti oggi. Dai su... 40 punti con un attacco che… - GiacomoGuido : @gippu1 Deulofeu che torna al Watford ed entra in un loop in cui alterna infortuni, Udinese, altri infortuni, Watford (di nuovo da capo) - sportli26181512 : Convocati Udinese: torna De Paul, out Nestorovski e Deulofeu: Sono 22 i bianconeri convocati dall'allenatore dell'U… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Deulofeu Udinese, Deulofeu verso un ritorno in Spagna Commenta per primo Secondo il quotidiano spagnolo Mediterraneo , il Villarreal ha iniziato a prendere contatti con l'entourage di Deulofeu . L' Udinese lo valuta 10 milioni di euro.

Il Benevento rischia di buttare via tutto: l'Udinese vince 4 - 2 L'Udinese, a quota 36, +5 sulla strega, va a caccia dei punti per un finale di stagione tranquillo. Indisponibili Deulofeu, Jajalo, Nestorovski e Pussetto. Sul fronte formazioni ufficiali, spazio al ...

Udinese, Deulofeu verso un ritorno in Spagna Calciomercato.com Benevento, sconfitta e rischio retrocessione. Per Inzaghi un'altra pessima notizia La squadra di Pippo Inzaghi incassa una sconfitta pesante ed ora la zona retrocessione è vicinissima. La Strega ha pagato qualche leggerezza di troppo, ma ha incassato una punizione forse troppo pesan ...

Udinese, Gotti: "Chiudiamo al meglio il campionato" Dobbiamo chiudere il campionato nel miglior modo possibile, divertendoci e mettendo in campo tutto quello che abbiamo Invece quando abbiamo ripreso a ragionare ho visto una bella Udinese, concreta e c ...

