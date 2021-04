Superlega:Ceferin contro 'terrapiattisti' Juve, Real e Barca (Di domenica 25 aprile 2021) "Tutti loro devono aspettarsi conseguenze per quello che hanno fatto, e non possiamo fingere che non sia successo niente. Ma ritengo che ci sia una netta differenza tra i club inglesi, che sono usciti ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) "Tutti loro devono aspettarsi conseguenze per quello che hanno fatto, e non possiamo fingere che non sia successo niente. Ma ritengo che ci sia una netta differenza tra i club inglesi, che sono usciti ...

Advertising

Adnkronos : Spopola l'hashtag #CeferinOut dopo il caos #Superlega e le accuse a @juventusfc e @realmadrid. Da che parte state? - forumJuventus : Florentino Perez: 'Il progetto #Superlega esiste, ci vuole trasparenza nel calcio. Le minacce di Ceferin sono molto… - Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - Vik241076 : RT @capuanogio: La guerra con la #Uefa non è finita. Formalmente la società #Superlega non si è sciolta, è viva in Spagna e #Perez punta a… - Cortini1899 : RT @cmdotcom: #Ceferin: '#Superlega? Punizioni differenti ci sono 3 gruppi nei 12 club. #Juve, #Real e #Barcellona? Terrapiattisti'. Poi un… -