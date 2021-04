Serie C 2020 2021 | Girone C | impresa Turris | battuto il Bari e salvezza vicina

(Di domenica 25 aprile 2021) Labatte ile festeggia tre punti fondamentali in ottica, con la Vibonese sconfitta in casa del Bisceglie e con una partita ancora da recuperare. Nella sfida valida per la 37esima giornata della, i padroni di casa si impongono per 3-0 sui pugliesi grazie ai gol di D’Ignazio nel primo tempo, di Loreto al 51? e di Alma nel corso dei minuti di recupero. CRONACA – La prima occasione del match è per gli ospiti con Semenzato che si accentra, finta e serve D’Ursi che conclude di prima dal limite dell’area, ma la palla termina sopra la traversa. Ma è laa trovare il gol del vantaggio: al 20? Ferretti fa partire un cross basso dalla destra verso il secondo palo, ci arriva Luigi D’Ignazio che spedisce la palla in rete. Il ...

... broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C. VITERBESE ... L'ultimo precedente che ha visto un vincitore è un 4 - 0 del febbraio 2020, una gara decisa dalla doppietta ...
La Turris batte il Bari e festeggia tre punti fondamentali in ottica salvezza nella sfida valida per la 37esima giornata della Serie C 2020/2021 ...
Il sogno è diventato realtà. Il Como torna in Serie B grazie al successo sull'Alessandria che gli ha permesso di vincere matematicamente il girone A del campionato di Serie C. L'urlo di gioia dei lari ...