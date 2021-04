Running | Colli Novesi 2021 | risultati e classifica Vincono Ponzina e Rimonda

(Di domenica 25 aprile 2021) Un sole tipicamente primaverile ha accolto a Novi Ligure (Alessandria) nella mattinata di domenica 25 aprile gli oltre 350 podisti che si sono dati battaglia nell’edizione numero trentasette della Attraverso i, gara inserita nell’elenco di manifestazioni di interesse nazionale elaborato dalla FIDAL e svoltasi lungo il tradizionale percorsonare di 14,3km. Le attese della vigilia non sono state tradite: altissimo il livello della competizione, con atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. Nella gara maschile, il successo finale è andato al torinese Flavio, portacolori della ASD Brancaleone Asti che ha chiuso in 48’52’’, davanti al compagno di squadra Gabriele Gagliardi (49’09’’) ed a Davide Galliano (Atletica Alba, 49’15’’). Tra le donne, grande prova di Francesca ...

