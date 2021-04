Rally Croazia, seconda giornata: Ogier prende il comando (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo una prima giornata a trazione Hyundai, la seconda tappa del Rally di Croazia parla giapponese con Toyota, e francese con Sebastien Ogier. Il campione del mondo approfitta delle difficoltà degli alfieri della casa coreana per portarsi in testa alla classifica generale. Tuttavia, la vittoria del campione del mondo non è scontata, dato che i primi quattro rimangono in un distacco inferiore ai 40 secondi. Tutto può ancora succedere in questa terza prova iridata che, fino ad ora, si sta rivelando molto serrata. Rally Croazia, prima giornata: Rovanpera out Rally Croazia: cosa succede alle Hyundai nella seconda giornata? La giornata del sabato è composta da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo una primaa trazione Hyundai, latappa deldiparla giapponese con Toyota, e francese con Sebastien. Il campione del mondo approfitta delle difficoltà degli alfieri della casa coreana per portarsi in testa alla classifica generale. Tuttavia, la vittoria del campione del mondo non è scontata, dato che i primi quattro rimangono in un distacco inferiore ai 40 secondi. Tutto può ancora succedere in questa terza prova iridata che, fino ad ora, si sta rivelando molto serrata., prima: Rovanpera out: cosa succede alle Hyundai nella? Ladel sabato è composta da ...

Advertising

Motorsport_IT : #WRC | WRC, Rally Croazia, PS18: Evans passa Ogier e vola in testa! - EstebBeltramino : Rally Croazia: Ogier in testa dopo la seconda tappa, poi Evans #motori #automobilismo - erg_win : RT @rallyssimo: Niente seconda giornata di gara per Hiroki Arai dopo l'uscita di strada di ieri. Problemi alla schiena per lui. https://t.c… - gabriel1919__ : RT @toyota_italia: Torna il WRC e torna con la prima gara su vero asfalto della stagione! Il #ToyotaGazooRacing si prepara al Rally di Croa… - Motorsport_IT : #WRC | WRC, Rally Croazia, PS17: Evans e Neuville si avvicinano a Ogier -