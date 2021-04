Pirlo sulla prestazione di CR7: “Secondo me nel complesso non ha fatto male” (Di domenica 25 aprile 2021) Andrea Pirlo ha tolto Cristiano Ronaldo nel Secondo tempo con la Fiorentina, ecco le sue parole a Sky Sport sulla prestazione del portoghese: “Secondo me non ha fatto male, la gamba girava meglio che in altre partite, ha avuto occasioni che non ha sfruttato, ma nel complesso non ha fatto male.Togliere lui o Dybala? Sono giocatori diversi, Paulo lega di più il gioco, la scelta è stata fatta per quello”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Andreaha tolto Cristiano Ronaldo neltempo con la Fiorentina, ecco le sue parole a Sky Sportdel portoghese: “me non ha, la gamba girava meglio che in altre partite, ha avuto occasioni che non ha sfruttato, ma nelnon ha.Togliere lui o Dybala? Sono giocatori diversi, Paulo lega di più il gioco, la scelta è stata fatta per quello”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SkySport : Juventus: cosa serve a Pirlo per restare sulla panchina bianconera - juventusfc : Recap ?? Il punto di Mister @Pirlo_official sulla sfida di domani ?? - despecialuan : RT @alei1004: Agnelli non dovrebbe dimettersi per la SuperLega,dovrebbe farlo per le scelte fatte dalla Notte di Cardiff in poi,quella di P… - DavideIndro : RT @armagio: Mi spiace ma la stagione di Andrea #Pirlo sembra sempre più quella di Gigione Maifredi. I bresciani sulla panchina della #Juve… - fantus74 : RT @armagio: Mi spiace ma la stagione di Andrea #Pirlo sembra sempre più quella di Gigione Maifredi. I bresciani sulla panchina della #Juve… -