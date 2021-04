Onore ai caduti della Resistenza | Monreale in silenzio ricorda il sacrificio dei Partigiani

(Di domenica 25 aprile 2021) Il 25 aprilese nelvia in cui è posto il monumento ina Biagio Giordano, partigianose, che, come tutti gli altri patrioti italiani, è morto per liberare il Paese dall’oppressione e dalla becera ideologia fascista. Anche questa Liberazione ail ricordo è andato avanti nele nel rispetto delle norme anti contagio. Questa mattina una delegazione dell’Auser, composta dal presidente Luigi Mazzola, Biagio Cigno e Giovanni Schimmenti, ha onorato con un fiore il monumento intitolato al Partigianose. Un mazzo di fiori, nel corso di una brevissima cerimonia, è stato posto dall’amministrazione comunale. Presenti il sindaco Alberto Arcdiacono e il presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, ...

25 Aprile. Onore ai caduti nella lotta di resistenza contro il Nazi-Fascismo.

Ho inteso pertanto non solo partecipare all'evento con una commemorazione solenne in onore dei nostri caduti, ma farlo coinvolgendo tutta l'amministrazione comunale, compresi i colleghi di ... decise per amor patrio e senso di giustizia, di riscattare l'onore dell'Italia dalla vergogna del fascismo. Insomma, il rispetto lo si deve a tutti i caduti, ma è fondamentale che l'edificazione ... La Cgil Catania ha ricordato la partigiana catanese Graziella Giuffrida, in occasione della ricorrenza del 25 aprile. In occasione della ricorrenza del 25 aprile, stamattina una delegazione della Cgil Catania composta dal segretario generale Giacomo Rota, dalla segreteria provinciale, dai segretari generali di alcune ...