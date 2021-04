NASCAR | Brad Keselowski conquista Talladega

(Di lunedì 26 aprile 2021)all’overtime la Geico 500, la tradizionale competizione primaverile che si tiene alSuperspeedway. Il #2 del gruppo si impone in volata ela 35^ affermazione in carriera nella seguitissima serie statunitense, la sesta nel mitico impianto che sorge nello Stato dell’Alabama. La prima competizione del 2021 nell’ovale più grande dell’intero calendario si è aperta con una lotta tra le Toyota Camry del Joe Gibbs Racing e le Ford Mustang del Team Penske. La battaglia è andata avanti per tutta la prima frazione, condizionata nel finale da uno spettacolare in incidente in testa alla corsa. Joey Logano (Penske #22), dopo una toccata con Denny Hamlin (Gibbs #11) è letteralmente decollato, un incidente che ha coinvolto anche...

...si sono intraversati bloccando la pista e coinvolgendo molti rivali tra cui Alex Bowman e... Kyle Busch ha poi finito decimo dietro anche a Christopher Bell, Tyler Reddick e Kevin Harvick...Poco fuori,Keselowski, in un evento che l'ha messo seriamente in difficoltà, seguito dal ... Laha costruito un evento unico, ma che - è già deciso - si ripeterà anche per il 2022, sperando ...Brad Keselowski conquista all'overtime la Geico 500, la tradizionale competizione primaverile che si tiene al Talladega Superspeedway. Il #2 del gruppo si impone in volata e conquista la 35^ affermazi ...Dopo aver corso in un atipico catino di Bristol (Tennessee), trasformato in un ovale sterrato per l'occasione ed aver disputato la prova primaverile di Martinsville, la NASCAR Cup Series resta in Virg ...