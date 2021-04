Muore Alber Elbaz, lo stilista della resilienza felice (Di domenica 25 aprile 2021) Il gruppo Richemont conferma la morte - per cause non comunicate - di Alber Elbaz, 59 anni, stilista israeliano fra i più amati. Dopo aver rilanciato e guidato la maison Lanvin per vent'anni, fino al 2015, tre mesi fa aveva debuttato con la linea di moda inclusiva A-Z Factory, sostenuta finanziariamente dal gruppo di Johann Rupert. E' morto Alber Elbaz. Qui sotto l'ultima intervista ritratto rilasciata a Fabiana Giacomotti L’ultima volta che incontrammo Alber Elbaz di persona fu nel maggio del 2017, a quell’unicum di mostra dei Musei Vaticani sulla storia della menorah: mai prima di allora il Vaticano aveva aperto le proprie sale ai simboli dell’ebraismo, e mai più l’ha fatto. Sponsorizzava molto generosamente Ronald Lauder, su curatela ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 aprile 2021) Il gruppo Richemont conferma la morte - per cause non comunicate - di, 59 anni,israeliano fra i più amati. Dopo aver rilanciato e guidato la maison Lanvin per vent'anni, fino al 2015, tre mesi fa aveva debuttato con la linea di moda inclusiva A-Z Factory, sostenuta finanziariamente dal gruppo di Johann Rupert. E' morto. Qui sotto l'ultima intervista ritratto rilasciata a Fabiana Giacomotti L’ultima volta che incontrammodi persona fu nel maggio del 2017, a quell’unicum di mostra dei Musei Vaticani sulla storiamenorah: mai prima di allora il Vaticano aveva aperto le proprie sale ai simboli dell’ebraismo, e mai più l’ha fatto. Sponsorizzava molto generosamente Ronald Lauder, su curatela ...

