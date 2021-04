Mercato Milan – Dalla Germania: fatta per Maignan, via Donnarumma (Di domenica 25 aprile 2021) Attenzione all'indiscrezione clamorosa che arriva Dalla Germania: Maignan sarà il prossimo portiere del Milan, con Donnarumma che si libererà a zero Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 aprile 2021) Attenzione all'indiscrezione clamorosa che arrivasarà il prossimo portiere del, conche si libererà a zero

Advertising

capuanogio : Ultimatum #Milan a #Donnarumma: la risposta sul contratto deve arrivare entro il 23 maggio, poi sarà impostato il m… - PBPcalcio : ??Prima volontà #Milan il riscatto di #Tomori, cercando un piccolo sconto; Poi si cercherà anche un vice #Ibra li d… - PianetaMilan : Dalla Germania sono sicuri: è fatta per #Maignan ?? #Juventus in pole per #Donnarumma ?? - redblack1969 : Avrei rinnovato #Donnarumma a 12 mln come chiede, per poi piazzarlo in tribuna e sul mercato il giorno dopo, accont… - marco_c000 : E pensare che qualche anno fa c'era chi desiderava Rabiot al Milan ???? menomale che il mercato non lo facciano i tifosi... -