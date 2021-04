LIVE Nadal-Tsitsipas 6-4 1-0, Finale ATP Barcellona in DIRETTA: buon inizio dello spagnolo nel secondo set (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottima risposta di diritto dell’ellenico. 15-15 Servizio e diritto diagonale di Nadal. 0-15 Scambio durissimo vinto dal classe 1998 che sale in cattedra con il rovescio lungolinea e chiude con lo smash. 1-1 Tsitsipas torna a spingere da fondocampo: parità nel secondo set. 40-15 Bravissimo Tsitsipas con il diritto a chudere il punto dal centro del campo. 30-15 Doppio fallo per Tsitsipas. 30-0 buona prima della testa di serie #2. 15-0 Servizio e diritto di Tsitsipas che chiude con il rovescio diagonale. 1-0 Nadal è in crescita adesso: Tsitsipas non trova più la giusta continuità. 40-15 Nadal ancora dominante con il diritto e attacca la rete ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ottima risposta di diritto dell’ellenico. 15-15 Servizio e diritto diagonale di. 0-15 Scambio durissimo vinto dal classe 1998 che sale in cattedra con il rovescio lungolinea e chiude con lo smash. 1-1torna a spingere da fondocampo: parità nelset. 40-15 Bravissimocon il diritto a chudere il punto dal centro del campo. 30-15 Doppio fallo per. 30-0a prima della testa di serie #2. 15-0 Servizio e diritto diche chiude con il rovescio diagonale. 1-0è in crescita adesso:non trova più la giusta continuità. 40-15ancora dominante con il diritto e attacca la rete ...

