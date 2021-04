LIVE – Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 25 aprile 2021) La DIRETTA scritta della Liegi-Bastogne-Liegi 2021, la “Decana” delle Classiche che come di consueto chiude la stagione della Campagna del Nord. Grande attesa per un altro duello tra Julian Alaphilippe e Primoz Roglic, già primo e secondo nella Freccia Vallone di mercoledì scorso. Attenzione anche all’eterno Alejandro Valverde, oltre che ai vari Pogacar, Hirschi, Woods e molti altri. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi perdere nulla di uno degli appuntamenti più importanti con le Classiche Monumento. Segui il LIVE a partire dalle 10:00 Liegi-Bastogne-Liegi 2021: STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIA COME ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Lascritta della, la “Decana” delle Classiche che come di consueto chiude la stagione della Campagna del Nord. Grande attesa per un altro duello tra Julian Alaphilippe e Primoz Roglic, già primo e secondo nella Freccia Vallone di mercoledì scorso. Attenzione anche all’eterno Alejandro Valverde, oltre che ai vari Pogacar, Hirschi, Woods e molti altri. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi perdere nulla di uno degli appuntamenti più importanti con le Classiche Monumento. Segui ila partire dalle 10:00: STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIA COME ...

