Lazio-Milan, Pioli: "Ibra out. Affrontiamo una squadra forte"

Lazio-Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa: "Dobbiamo assolutamente migliorare per fare bene in queste ultime partite". CARNAGO (VARESE) – Vigilia di Lazio-Milan per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta dell'Olimpico, in programma alle 20.45 di lunedì 26 aprile 2021. Lazio-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli Una trasferta a Roma senza Zlatan Ibrahimovic. "Sta meglio ma non sarà disponibile per questa sfida – ha detto Pioli, riportato da tuttomercatoweb.com – Mandzukic e Leao si giocano il posto da titolare domani. Mario sta meglio e potrebbe esserci molto utile in questa partita. Hernandez sta meglio come lo stesso ...

