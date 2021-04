Lazio, Inzaghi torna in panchina carico: «Andiamo noi in Champions» (Di domenica 25 aprile 2021) Inzaghi è tornato a guidare la Lazio: i tamponi negativi gli hanno dato via libera per tornare in campo e spingere i suoi verso la Champions La Lazio ha riabbracciato il suo condottiero. Simone Inzaghi è tornato per condurre la squadra nella battagalia finale: ieri a Formello ha lanciato il segnale per scatenare l’inferno. «Andiamo noi in Champions, battiamoli tutti» è stato l’urlo con cui ha chiamato a raccolta il suo esercito. Gli ultimi tamponi gli hanno dato il via libera per tornare in campo, dopo la sofferenza di vedere la squadra giocare contro Verona, Benevento e Napoli. Ieri – come riporta il Corriere dello Sport – al Centro Sportivo è stato accolto tra abbracci e sorrisi. CONTINUA A LEGGERE ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021)to a guidare la: i tamponi negativi gli hanno dato via libera perre in campo e spingere i suoi verso laLaha riabbracciato il suo condottiero. Simoneto per condurre la squadra nella battagalia finale: ieri a Formello ha lanciato il segnale per scatenare l’inferno. «noi in, battiamoli tutti» è stato l’urlo con cui ha chiamato a raccolta il suo esercito. Gli ultimi tamponi gli hanno dato il via libera perre in campo, dopo la sofferenza di vedere la squadra giocare contro Verona, Benevento e Napoli. Ieri – come riporta il Corriere dello Sport – al Centro Sportivo è stato accolto tra abbracci e sorrisi. CONTINUA A LEGGERE ...

