Juve | solo un pari a Firenze | magia di Morata dopo il cucchiaio di Vlahovic

Advertising

Gazzetta_it : #Juve, un mirino per tre: non solo #CR7, anche #Girelli e #DaGraca verso il trono del #gol #capocannonieri - forumJuventus : Agnelli: 'Ora penserò solo alla Juve con la passione che ho sempre avuto' ?? - tuttosport : #Agnelli: '#Superlega, quante minacce. Ora penserò solo alla Juve' - AntonioMileo : @Deborah_Juve consapevoli senza aspettative potevi solo costruire e c'erano idee progettualità fantasia. Eri sul na… - micfur68 : @Adri_JUVE @massimozampini Adri ma da quanto è che diciamo queste cose? Tanti storcono il muso e non solo, ma io do… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve solo

La Gazzetta dello Sport

...mosse di Pirlo per cambiare la, decisamente meno efficace di Morata ) Chiellini 6: prova a limitare i danni, ma è in difficoltà come tutti. Cuadrado 6,5: in un modo o nell'altro è sempre e...Se sei ladel 2021, che rischia di restare fuori dall'Europa che conta se non vince, non basta.Quello della Juve è un primo tempo davvero da incubo, visto che i bianconeri non si fanno vedere dalle parti di Dragowski fino al 43', quando Ramsey si divora il gol del pareggio davanti alla ...Riscattando parzialmente una pessima prima frazione, la Juventus pareggia per 1-1 l’incontro in casa della Fiorentina ed è ora costretta a guardarsi più che mai le spalle per difendere l’ultimo posto ...