Inter supera Verona: Darmian ancora decisivo. Lo scudetto per i nerazzurri è a un passo (Di domenica 25 aprile 2021) L'Inter torna ad accelerare e inizia ad apparecchiare la tavola per la festa scudetto. Dopo i pari con Napoli e Spezia, i nerazzurri ritrovano la vittoria e sono tre punti pesantissimi. In una partita scorbutica e sofferta, al cospetto di un Hellas generoso e vivo fino al termine, alla formazione di Conte basta la rete nella ripresa del neoentrato Darmian, già autore della rete nel finale al Cagliari. Un'Inter non brillante e contratta, che forse risente della stanchezza e della tensione, ma terribilmente efficace. L'Hellas, senza più obiettivi di classifica, resta a bocca asciutta ma esce a testa alta, con una prestazione di grande intensità ma che non basta per evitare il quarto ko consecutivo. Nella ripresa Hakimi, autore dell'assist decisivo, colpisce un palo su punizione. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) L'torna ad accelerare e inizia ad apparecchiare la tavola per la festa. Dopo i pari con Napoli e Spezia, iritrovano la vittoria e sono tre punti pesantissimi. In una partita scorbutica e sofferta, al cospetto di un Hellas generoso e vivo fino al termine, alla formazione di Conte basta la rete nella ripresa del neoentrato, già autore della rete nel finale al Cagliari. Un'non brillante e contratta, che forse risente della stanchezza e della tensione, ma terribilmente efficace. L'Hellas, senza più obiettivi di classifica, resta a bocca asciutta ma esce a testa alta, con una prestazione di grande intensità ma che non basta per evitare il quarto ko consecutivo. Nella ripresa Hakimi, autore dell'assist, colpisce un palo su punizione. I ...

