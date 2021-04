Il video del momento in cui Belén Rodriguez e Antonino hanno scoperto di aspettare una bambina (Di domenica 25 aprile 2021) Belén Rodriguez ha condiviso via Instagram il video del momento del “gender reveal”, una pratica diventata di moda che prevede che i neo genitori scoprano il sesso del bambino che aspettano insieme alle persone più care e in un modo spettacolare, che non sia la semplice comunicazione del ginecologo durante una ecografia di routine. La showgirl argentina ha voluto accanto a sé il compagno Antonino Spinalbese e il figlio Santiago quando è arrivato il momento di scoprire se avrebbe dato alla luce una bambina o un bambino. Protagonista assoluto del momento in questione è stato il figlio nato dal legame con Stefano De Martino che ha sparato in aria dei coriandoli rosa, rivelando alla madre che sarebbe diventato il fratello maggiore di una sorellina. La ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021)ha condiviso via Instagram ildeldel “gender reveal”, una pratica diventata di moda che prevede che i neo genitori scoprano il sesso del bambino che aspettano insieme alle persone più care e in un modo spettacolare, che non sia la semplice comunicazione del ginecologo durante una ecografia di routine. La showgirl argentina ha voluto accanto a sé il compagnoSpinalbese e il figlio Santiago quando è arrivato ildi scoprire se avrebbe dato alla luce unao un bambino. Protagonista assoluto delin questione è stato il figlio nato dal legame con Stefano De Martino che ha sparato in aria dei coriandoli rosa, rivelando alla madre che sarebbe diventato il fratello maggiore di una sorellina. La ...

