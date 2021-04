Il Cagliari piega la Roma 3-2 e respira aria di salvezza

(Di domenica 25 aprile 2021)(ITALPRESS) – Ilbatte laper 3-2 e guadagna tre punti importanti in ottica. Decidono le reti di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro, che regalano ai sardi il terzo successo consecutivo. Sono tre le gare senza vittorie invece per unamolto “rimaneggiata”, che pensa alla Europa League ma che ora ha solamente 3 punti di vantaggio sul Sassuolo e non può dare per scontato il settimo posto (che vale l'accesso alla Conference League).Dopo alcuni minuti di studio, il punteggio cambia già al 4?. Nandez sfonda sulla fascia destra e crossa in mezzo, dove Joao Pedro addomestica la sfera di tacco propiziando l'intervento di Lykogiannis, bravo ad anticipare tutti e battere Pau Lopez. Laprova a reagire, ma nonostante il 70% del possesso palla fatica a scardinare ...

