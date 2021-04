Giovanni e Pietro Crozza, chi sono i figli di Carla Signoris (Di domenica 25 aprile 2021) Giovanni e Pietro Crozza sono i figli della famosa coppia del mondo dello spettacolo, Maurizio Crozza e Carla Signoris. La coppia è felicemente innamorata e sposata dal 1991 e i loro figli sono la loro gioia e il loro più grande orgoglio. Crozza si è diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Una carriera che lo ha sempre affascinato e appassionato. Infatti, decide di proseguire la sua carriera con il Teatro dell’Archivolto di Genova. Il suo primogenito, Giovanni, ha deciso di intraprendere la strada già scelta dai suoi genitori e oltre alla somiglianza incredibile con suo padre ha ereditato la stata bravura e simpatia. Ha partecipati in diversi film, tra cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021)della famosa coppia del mondo dello spettacolo, Maurizio. La coppia è felicemente innamorata e sposata dal 1991 e i lorola loro gioia e il loro più grande orgoglio.si è diplomato alla Scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Una carriera che lo ha sempre affascinato e appassionato. Infatti, decide di proseguire la sua carriera con il Teatro dell’Archivolto di Genova. Il suo primogenito,, ha deciso di intraprendere la strada già scelta dai suoi genitori e oltre alla somiglianza incredibile con suo padre ha ereditato la stata bravura e simpatia. Ha partecipati in diversi film, tra cui ...

