Fabrizio Moro attacca Brumotti: "Ma quale aggressione, qui a me portano il caffè con la torta". Travolto dagli insulti: "Pensa a cantare" (Di domenica 25 aprile 2021) Ancora una volta nell'occhio del ciclone c'è Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che spesso e volentieri viene picchiato e aggredito dagli spacciatori dei quali denuncia i loschi traffici, il tutto evidentemente nella cornice del tg satirico di Canale 5. L'ultimo episodio è avvenuto al Quarticciolo, quartiere periferico di Roma, dove l'inviato ha subito una violenta aggressione da parte di un gruppo di pusher. Fabrizio Moro, cresciuto in un altro quartiere periferico romano e tristemente famoso per lo spaccio di droga come San Basilio, ha così commentato: "Nessuno ci ha mai aggrediti, nessuno ci ha mai minacciati, nessuno si è mai permesso di chiederci il 'pizzo' per farci girare un film nel quartiere. Nessuno ha mai avuto reazioni rabbiose o violente contro di noi". Il riferimento del ...

