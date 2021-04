Coronavirus a Nettuno | 280 positivi e 9 nuovi casi | i dati di oggi 25 aprile

(Di domenica 25 aprile 2021) Sono nove idiregistrati anelle ultime 24 ore e tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmentesono invece 280 di cui 20 ospedalizzati. Leggi anche:, nel Lazio1.185. D’Amato: «La zona gialla non è un tana libera tutti » su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus a Nettuno, 280 positivi e 7 nuovi casi: i dati di oggi 25 aprile - zazoomblog : Coronavirus a Nettuno 271 positivi: i dati di oggi 24 aprile - #Coronavirus #Nettuno #positivi: - CorriereCitta : Coronavirus a Nettuno, 271 positivi: i dati di oggi 24 aprile - ilClandestinoTW : A Nettuno 8 nuovi casi di Coronavirus, i cittadini positivi totali sono 271 - CorriereCitta : Coronavirus a Nettuno, 267 positivi: i dati di oggi 21 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno

Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Nella giornata di oggi si sono registrati otto nuovi casi di. Sette sono stati posti in isolamento domiciliare , mentre uno è stato ricoverato. Si registrano anche 7 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 271 di cui 20 ospedalizzati.Sono otto i nuovi casi diregistrati a. Sette sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Si ...Cerimonie commosse e con la presenza di tanti cittadini quelle che si sono svolte questa mattina, prima a Nettuno e poi ad Anzio, per celebrare il 25 ...Alle 10 deposizione della corona al Sacrario del Caduti in piazza Nettuno. Dalle installazioni alle letture in streaming, tutte le iniziative in città e provincia. Cinema, il cartellone della Cineteca ...