Conte: “Ieri sono stato chiaro, dobbiamo essere concentrati solo sullo scudetto. I dirigenti darebbero la stessa risposta” (Di domenica 25 aprile 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona ai microfoni di DAZN: Ultimamente sta pronunciando la parola scudetto.“Ne parlo e ne parlerò sempre, un allenatore del mio livello non può pensare di acContentarsi. Sapevo di avere l’1% di possibilità di vittoria, ci sono momenti in cui bisogna essere realisti. I miei obiettivi sono sempre massimi, mi rendo conto che anche i media e la gente da me si aspetta tanto. Ieri sono stato chiaro, dobbiamo essere concentrati solo sullo scudetto. I dirigenti darebbero la stessa ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro il Verona ai microfoni di DAZN: Ultimamente sta pronunciando la parola.“Ne parlo e ne parlerò sempre, un allenatore del mio livello non può pensare di acntarsi. Sapevo di avere l’1% di possibilità di vittoria, cimomenti in cui bisognarealisti. I miei obiettivisempre massimi, mi rendo conto che anche i media e la gente da me si aspetta tanto.. Ila...

