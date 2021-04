Come lasciarsi andare durante un rapporto sessuale (Di domenica 25 aprile 2021) lasciarsi andare nel rapporto sessuale è la chiave di volta per godersi il sesso e trarne quel benessere e quello stimolo che ci fa cercare altro sesso. Non è sempre così semplice e scontato abbandonarsi senza pensieri; è un atto di fiducia verso l’altro e verso sé stessi. Pensieri, preoccupazioni, situazioni intorno a noi, partner nuovo o solito partner: tanti possono essere i pensieri, i ricordi, i pregiudizi che ci impediscono l’abbandono. Una serie di “distraenti” che si possono insinuare nella nostra mente e portarci lontano, molto lontano dal piacere. Ma Come si fa a non farsi distrarre, ad abbandonarsi, quali sono gli ingredienti da mettere e quali quelli da tenere fuori dalla stanza dei giochi? Eccitare la mente e rilassare corpo e cervello, questa è la strada che porta al piacere. Dove siamo ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021)nelè la chiave di volta per godersi il sesso e trarne quel benessere e quello stimolo che ci fa cercare altro sesso. Non è sempre così semplice e scontato abbandonarsi senza pensieri; è un atto di fiducia verso l’altro e verso sé stessi. Pensieri, preoccupazioni, situazioni intorno a noi, partner nuovo o solito partner: tanti possono essere i pensieri, i ricordi, i pregiudizi che ci impediscono l’abbandono. Una serie di “distraenti” che si possono insinuare nella nostra mente e portarci lontano, molto lontano dal piacere. Masi fa a non farsi distrarre, ad abbandonarsi, quali sono gli ingredienti da mettere e quali quelli da tenere fuori dalla stanza dei giochi? Eccitare la mente e rilassare corpo e cervello, questa è la strada che porta al piacere. Dove siamo ...

