**Calcio: Serie A, Cagliari-Roma 3-2, tris con vista salvezza** (Di domenica 25 aprile 2021) Cagliari, 25 apr. (Adnkronos) - Il Cagliari cala il tris alla Roma e vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino, che deve giocare ancora due gare, al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo. La Roma si presenta alla Sardegna Arena con l'intenzione di onorare la sfida e restare agganciata il più possibile al sesto posto della Lazio ma dopo il gol a freddo e la rimonta cede nella ripresa. Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021), 25 apr. (Adnkronos) - Ilcala ilallae vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3-2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino, che deve giocare ancora due gare, al terzultimo posto. I giallorossi invece rimediano un ko che li lascia a 55 punti solo a +3 sul Sassuolo. Lasi presenta alla Sardegna Arena con l'intenzione di onorare la sfida e restare agganciata il più possibile al sesto posto della Lazio ma dopo il gol a freddo e la rimonta cede nella ripresa. Fonseca ritrova Smalling che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio, ripropone Fazio e conferma Mayoral davanti, Carles Perez e Pellegrini alle sue spalle. Turno di riposo a centrocampo per Veretout, spazio quindi a Diawara e Villar. ...

Advertising

Gazzetta_it : Su twitter vola la protesta dei tifosi: #ceferinout è in tendenza - forumJuventus : Florentino Perez: 'Il progetto #Superlega esiste, ci vuole trasparenza nel calcio. Le minacce di Ceferin sono molto… - repubblica : ?? Superlega, la lettera di 11 club di serie A: chiedono un'assemblea urgente e sanzioni per Juve, Inter e Milan - TmoreOfficial98 : RT @SkySport: Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #AtalantaBologna Alle 20:45 Su Sky Sport Serie A ?… - KillerJoe67 : RT @GiovaAlbanese: Consiglio di riascoltare un po' di volte le parole di #Morata - in particolare 'tutti sanno che giocherei a vita nella #… -