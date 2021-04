BTp, Tesoro a caccia di fondi esteri per le emissioni-extra (Di domenica 25 aprile 2021) Oltre al necessario sostegno Bce servono anche conferme dagli investitori istituzionali, che si sono timidamente riaffacciati sui titoli italiani Leggi su ilsole24ore (Di domenica 25 aprile 2021) Oltre al necessario sostegno Bce servono anche conferme dagli investitori istituzionali, che si sono timidamente riaffacciati sui titoli italiani

Advertising

sole24ore : BTp, Tesoro a caccia di fondi esteri per le emissioni-extra - vlntnc : BTp, Tesoro a caccia di fondi esteri per le emissioni-extra - AMarco1987 : BTp, Tesoro a caccia di fondi esteri per le emissioni-extra - Il Sole 24 ORE @sole24ore - CiccioAmar82 : @fdragoni Dite alla #Cartabia di sovvenzionare lo Stato con l'acquisto di buoni del tesoro. - sole24ore : BTp, Tesoro a caccia di fondi esteri per le emissioni-extra -