Benevento-Udinese, Musso ammonito: era diffidato, salta la Juventus (Di domenica 25 aprile 2021) Juan Musso ammonito: non sarà disponibile nella sfida contro la Juventus. Il portiere dell’Udinese ha infatti ricevuto un cartellino giallo nella sfida della 33esima giornata di Serie A 2020/2021 in casa del Benevento per un intervento falloso dopo un tacle scivolato. L’arbitro Maurizio Mariani non ci pensa troppo ad ammonire il portiere e assegnare il rigore a favore del Benevento. Musso però era già diffidato e questa nuova ammonizione costringerà il portiere a saltare la prossima sfida contro i bianconeri di Pirlo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Juan: non sarà disponibile nella sfida contro la. Il portiere dell’ha infatti ricevuto un cartellino giallo nella sfida della 33esima giornata di Serie A 2020/2021 in casa delper un intervento falloso dopo un tacle scivolato. L’arbitro Maurizio Mariani non ci pensa troppo ad ammonire il portiere e assegnare il rigore a favore delperò era giàe questa nuova ammonizione costringerà il portiere are la prossima sfida contro i bianconeri di Pirlo. SportFace.

Advertising

HyboriaLeague : Benevento ed Udinese non se le mandano a dire. - sportface2016 : #calcio #SerieA #BeneventoUdinese, Juan #Musso ammonito: era diffidato, salta la Juventus - alzheimer_dr : @StanisLaRochele Spero che gli anti superlega non si offendano, ma non guardo Benevento Udinese - sportface2016 : Episodio da moviola in #BeneventoUdinese, rigore per fallo di #Musso su #Lapadula: gol di #Viola dal dischetto - sportface2016 : #BeneventoUdinese: #Arslan firma il gol del raddoppio, assist di #Pereyra (VIDEO) -