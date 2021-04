Barcellona, Koeman: «Il doblete non è impossibile» (Di domenica 25 aprile 2021) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine del match vinto contro il Villarreal Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine del match vinto contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni. doblete – «Non ho mai detto che un doblete fosse impossibile, dobbiamo andare avanti partita per partita. Siamo in lotta e la squadra sta cercando di vincere un titolo importante come il campionato spagnolo». CALENDARIO – «Abbiamo giocato diverse partite in questa stagione, con molte trasferte, per non dimenticare le partite di coppa in cui abbiamo giocato più di 90 minuti. Con tutto ciò, abbiamo acquisito una forte mentalità. Giovedì giochiamo tardi. Il programma è molto affollato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Ronald, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro il Villarreal Ronald, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni.– «Non ho mai detto che unfosse, dobbiamo andare avanti partita per partita. Siamo in lotta e la squadra sta cercando di vincere un titolo importante come il campionato spagnolo». CALENDARIO – «Abbiamo giocato diverse partite in questa stagione, con molte trasferte, per non dimenticare le partite di coppa in cui abbiamo giocato più di 90 minuti. Con tutto ciò, abbiamo acquisito una forte mentalità. Giovedì giochiamo tardi. Il programma è molto affollato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

