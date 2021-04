Advertising

dinoadduci : Alesi, incidente e sfortuna al GP storico di Montecarlo: tamponato quando è in testa - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Alesi, incidente e sfortuna al GP storico di Montecarlo - Rturcato83 : RT @PzAlessandro: @Rturcato83 Penalità ingiusta, a parer mio data solo perché quello davanti era alesi. Soprattutto dopo l'incidente causat… - PzAlessandro : @Rturcato83 Penalità ingiusta, a parer mio data solo perché quello davanti era alesi. Soprattutto dopo l'incidente… - Gazzetta_it : Alesi, incidente e sfortuna al GP storico di Montecarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Alesi incidente

La Gazzetta dello Sport

Una vera disdetta per Jean, che al volante della Rossa sognava di far divertire i tifosi del Cavallino, compreso l'amico Charles Leclerc.Nel momento in cui accadde l'al compagno Senna si trovava a 8.2 secondi dae non sapendo quanto avrebbero retto le gomme del transalpino e perciò si mostrò guardingo cercando a sua ...Al volante della Ferrari 312 B3 di Niki Lauda, Jean ha dato spettacolo nel Monaco GP Historique: partito secondo al via della gara, è scattato subito al comando davanti alla Lotus 77 di Werner. Il ted ...A Montecarlo si riaccendono i motori con l'edizione del Gran Premio storico. Dopo un anno di assenza a causa dell'emergenza Covid-19, le auto tornano a girare sul circuito cittadino più antico. I tran ...