25 aprile: Pagliarulo (Anpi), 'noi partigiani della Costituzione, dei diritti per tutti' (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Noi oggi qui siamo i partigiani della Costituzione, perché siamo dalla sua parte, vogliamo che sia messa in pratica. E' la Costituzione che prescrive per il lavoratore una retribuzione che garantisce un'esistenza libera e dignitosa ma è così per i rider, per i lavoratori dei call center e i 5 milioni e mezzo di poveri in Italia? No, non è così. Sta a noi oggi completare il loro lavoro e conquistare palmo a palmo quei diritti che spettano a tutti, anche a quelli che non la pensano come noi". E' uno passaggi del discorso di Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale Anpi intervenuto al presidio di piazza Castello a Milano per celebrare il 25 aprile. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "Noi oggi qui siamo i, perché siamo dalla sua parte, vogliamo che sia messa in pratica. E' lache prescrive per il lavoratore una retribuzione che garantisce un'esistenza libera e dignitosa ma è così per i rider, per i lavoratori dei call center e i 5 milioni e mezzo di poveri in Italia? No, non è così. Sta a noi oggi completare il loro lavoro e conquistare palmo a palmo queiche spettano a, anche a quelli che non la pensano come noi". E' uno passaggi del discorso di Gianfrancopresidente nazionaleintervenuto al presidio di piazza Castello a Milano per celebrare il 25

