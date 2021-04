25 aprile. Mattarella invoca l'unità. Draghi: la libertà non è barattabile (Di domenica 25 aprile 2021) Frecce tricolori e deposizione della corona d'alloro al Milite ignoto per celebrare il 76esimo anniversario della liberazione. Da Mattarella l'appello alla 'riconciliazione', mentre il premier ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 aprile 2021) Frecce tricolori e deposizione della corona d'alloro al Milite ignoto per celebrare il 76esimo anniversario della liberazione. Dal'appello alla 'riconciliazione', mentre il premier ...

Advertising

repubblica : 25 aprile, Mattarella: 'Festa di libertà di tutti gli italiani, ora più che mai serve unità' - eziomauro : 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere è… - Agenzia_Ansa : #25aprile #Mattarella e Draghi all'Altare della Patria #ANSA - GianfRomanazzi : RT @DomaniGiornale: 76esima Festa della #Liberazione, la seconda in #pandemia. Sergio #Mattarella, e il nuovo presidente del consiglio, Mar… - Maria70221974 : RT @EmanuelaSono: Mattarella che deposita la corona all'altare dei caduti. Le frecce tricolori nel cielo blu di Roma. Il papà che s'affacci… -