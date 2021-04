Vaccinazioni in chiesa a Padova, anziani quartiere in fila (Di sabato 24 aprile 2021) I vaccini anti - Covid entrano per la prima volta in chiesa. E' successo a Padova, stamane, per una settantina di anziani della parrocchia di San Paolo, nel quartiere Sant'Osvaldo. Prima il segno ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) I vaccini anti - Covid entrano per la prima volta in. E' successo a, stamane, per una settantina didella parrocchia di San Paolo, nelSant'Osvaldo. Prima il segno ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Vaccinazioni in chiesa a Padova, anziani quartiere in fila Una settantina di dosi somministrate… - mattinodipadova : La richiesta del medico del quartiere Sant'Osvaldo subito accettata da parroco e vescovo. Gli spazi ci sono ma il 2… - infoitinterno : Vaccinazioni in chiesa con i medici di base - pixel_di : RT @repubblica: A Padova la chiesa apre le porte alle vaccinazioni: 'La parrocchia vive vicino alle persone' - BreakingItalyNe : RT @repubblica: A Padova la chiesa apre le porte alle vaccinazioni: 'La parrocchia vive vicino alle persone' -