Uomo su Marte, Elon Musk su Space X: “I primi viaggiatori potrebbero anche morire” (Di sabato 24 aprile 2021) “Una gloriosa avventura ma probabilmente moriranno diverse persone”. Lo ha detto Elon Musk relativamente alla missione di Space X su Marte. L’Uomo vuole riuscire ad arrivare la Pianeta Rosso e sembra che ormai ci si possa provare. Naturalmente si tratta di un’avventura mai provata fino a oggi e quindi gli inconvenienti, finanche quello della morte, non possono essere di certo esclusi. Così come riportato dal ‘Daily Star0, Elon Musk – imprenditore e fondatore di Space Exploration Technologies Corporation – ha avvertito che “un gruppo di persone probabilmente morirà” durante i primi viaggi di SpaceX su Marte. Un’evenienza che però da sola non fa stoppare la corsa verso ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 aprile 2021) “Una gloriosa avventura ma probabilmente moriranno diverse persone”. Lo ha dettorelativamente alla missione diX su. L’vuole riuscire ad arrivare la Pianeta Rosso e sembra che ormai ci si possa provare. Naturalmente si tratta di un’avventura mai provata fino a oggi e quindi gli inconvenienti, finquello della morte, non possono essere di certo esclusi. Così come riportato dal ‘Daily Star0,– imprenditore e fondatore diExploration Technologies Corporation – ha avvertito che “un gruppo di persone probabilmente morirà” durante iviaggi diX su. Un’evenienza che però da sola non fa stoppare la corsa verso ...

